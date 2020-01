Fabregas, Conte è il miglior allenatore per l'Inter

FAN

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Se l'Inter può vincere lo scudetto in primavera? Perchè no? Antonio Conte è probabilmente il miglior allenatore in giro per le squadre che vogliono rilanciarsi, ha creato una nuova identità e lo ha fatto in modo rapido". Così Cesc Fabregas, fantasista spagnolo oggi in forza al Monaco, rispondendo dal priprio accounti ufficiale di Twitter durante un 'conference' con i tifosi. "Con quale allenatore ho faticato di più in carriera? Conte di gran lunga. Ho cambiato idea sul modo di prepararmi ed è stata una cose più soddisfacenti. Ho dovuto tacere e sudare molto, però". Infine, rispondendo su Maurizio Sarri, come Conte incontrato al Chelsea, Fabregas ha detto: "Ha i suoi schemi e muore con loro. Non è molto flessibile, diciamo, ma è un brav'uomo e con un buon cuore". (ANSA).