Falsi 'sanitizzanti' venduti online

N07-CSN

(ANSA) - COMO, 3 LUG - Oltre 317.000 flaconi contenenti liquido indebitamente commercializzato, anche attraverso la vendita online, come prodotto con funzione battericida, germicida e virucida in assenza dell'autorizzazione del Ministero della Salute, sono stati sequestrati a una società operante nel Milanese. Ne ha dato notizia la Guardia di Finanza di Como. Il rappresentante legale della società indagata è stato denunciato per il reato di frode in commercio. L'indagine, iniziata con controlli su Internet delle piattaforme di e-commerce, ha permesso di individuare un soggetto, dimorante nel Comasco, che commercializzava online tali prodotti per il tramite della sua società. Durante un'ispezione, effettuata dai militari presso l'impresa, sono stati trovati decine di flaconi con gel igienizzanti. Infine la Gdf è risalita a una società in provincia di Varese, che si occupava dei servizi di logistica per l'impresa interessata, nella quale venivano scoperte 317.000 boccette da 100 ml ciascuna, tutte sequestrate. "Gli igienizzanti venivano pubblicizzati sui siti di compravendita online con una dichiarata azione 'sanitizzante', creando nei consumatori una falsa aspettativa nei confronti dello stesso prodotto; infatti, secondo le disposizioni del Ministero della Salute, tutti i prodotti che vantano in etichetta un'azione di disinfezione sono classificabili come prodotti "biocidi" e sono posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte dello stesso Dicastero o della Commissione Europea". (ANSA)