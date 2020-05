Fase 2: Fontana, richiudere? Al momento dati più che buoni

YYI-EM

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Io sono pronto ad assumere qualunque provvedimento assieme al Governo e al Ministero della Sanità, con il quale, lo voglio ribadire, ho avuto un ottimo rapporto". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto alla domanda se è pronto a una nuova chiusura in caso di risalita dei contagi durante la Fase 2. "Noi siamo pronti a monitorare con estrema attenzione, perché è questo l'aspetto fondamentale: bisogna fare in modo di avere sotto controllo l'evoluzione. Per il momento i dati incrociando le dita sono più che buoni, quindi stiamo tranquilli. Continuiamo a rispettare le regole", ha aggiunto Fontana, intervistato da Centocittà su Rai Radio 1. "Io credo che sicuramente i bar e i ristoranti vadano gestiti con estrema attenzione, perché sono uno dei luoghi in cui bisogna fare in modo che le regole vengano rispettate nel modo più rigoroso possibile: se ci si comporta bene, si può andare avanti con aperture, altrimenti si rischia di cerare qualche pasticcio", ha aggiunto. (ANSA).