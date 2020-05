Fase 2: Sala, no tasse per spazi aperto bar e ristoranti

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 07 MAG - "Sul tema bar e ristoranti la buona notizia ieri l'ha comunicata il ministro Franceschini. Si potrà chiedere spazi all'aperto antistanti a bar e ristoranti senza vincoli della soprintendenza, l'unico vincolo rimane quello della sicurezza. Noi non faremo pagare nessuna tassa, per cui baristi e ristoratori cominciate a pensare di quali spazi all'aperto avete bisogno". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sui social. "I Comuni attraverso Anci stanno chiedendo un contributo al governo per poter esentare bar e ristoranti dal pagamento della tassa sui rifiuti, o della tassa di occupazione suolo per il periodo in cui sono stati chiusi - ha concluso - . Speriamo di avere notizie a breve". (ANSA)