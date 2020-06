Fase 3: a Pavia l'Orlando Furioso in concerto con Riondino

GGD

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Lo spettacolo dal vivo riparte a Pavia mercoledì primo luglio con un appuntamento - sviluppato dal Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia - interamente dedicato all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Protagonista dell'evento, originariamente programmato all'interno di Pavia Barocca - la rassegna primaverile del Centro sospesa a causa dell'emergenza sanitaria-, e proposto in prima nazionale è La Compagnia del Madrigale, in concerto dialogante con David Riondino. In programma, al Castello Visconteo, la lettura di alcuni brani estratti dal poema cavalleresco e l'esecuzione di una selezione di madrigali di autori quali William Byrd, Alessandro Striggio e Giaches de Wert, composti nel '500 sul testo stesso dell'opera. (ANSA).