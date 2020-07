Fase 3:da Comune Milano contributo affitto per 4500 famiglie

Y59-EM

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Il Comune di Milano mette a disposizione risorse per 6,8 milioni di euro che serviranno per aiutare circa 4500 famiglie in crisi con il pagamento dell'affitto sul mercato privato anche in seguito all'emergenza Covid. I versamenti alle prime famiglie partiranno nei prossimi giorni, con i contributi da 1500 euro l'uno. Sulla base delle prime risorse già disponibili, 2,4 milioni di euro, il Comune aiuterà i primi 1637 beneficiari. Non appena saranno disponibili le altre risorse, l'amministrazione riuscirà ad aiutare un massimo di circa 4500 famiglie. "L'intenzione è anche quella di evitare il prodursi di procedimenti di sfratto per morosità da parte dei proprietari, con uno sforzo di attenzione verso categorie di persone potenzialmente impoverite a causa dell'emergenza e tradizionalmente escluse dal radar del welfare pubblico", ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. (ANSA).