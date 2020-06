Fase 3: fondo solidarietà diocesi di Como per i senza lavoro

N07-MF

(ANSA) - COMO, 05 GIU - La Diocesi di Como ha dato vita a un fondo di solidarietà chiamato "Famiglia Lavoro 2020" a sostegno in particolare delle famiglie che hanno perso il lavoro in seguito all'emergenza coronavirus. L'iniziativa è stata presentata oggi ed è in ricordo di don Renato Lanzetti, vicario generale della diocesi comasca, morto a causa del Covid. "L'impegno e l'obiettivo del Fondo sono quelli di offrire un segno tempestivo e concreto a famiglie che non potranno contare su un sostegno economico a causa della perdita di lavoro e non avranno possibilità di occupazione a breve termine" ha spiegato il vescovo Oscar Cantoni. "Non si tratta di dar vita a un'agenzia per il lavoro, per la quale la Diocesi non ha competenza, ma di esprimere una vicinanza solidale per il tempo necessario alla ripresa di una normale occupazione lavorativa". La Diocesi è partita con una dotazione iniziale di 100 mila euro, ai quali se ne sono subito aggiunti altrettanti grazie alle donazioni. Il fondo è aperto ovviamente a nuove donazioni. "E' auspicabile la partecipazione attiva della realtà ecclesiale in tutte le sue espressioni territoriali - ha aggiunto il vescovo - . Altrettanto indispensabile è il coinvolgimento delle istituzioni, realtà produttive, banche, associazioni di categoria, sindacati, ma anche il contributo di singole persone e famiglie, dal momento che l'intera società è chiamata a farsi carico di quanti improvvisamente si sono ritrovati senza lavoro". (ANSA).