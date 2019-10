Fedez è socio Hive Tatoo Art Gallery

GGD

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - Fedez è diventato socio di Hive Tattoo Art Gallery, studio fondato nel 2017 a Milano da Luigi Marchini e Andrea Lanzi, tra i più grandi d'Italia con i suoi 250 mq di superficie per otto postazioni tattoo. Classe 1972, Luigi Marchini è specialista in tattoo maori e arti polinesiane. Dopo il primo studio aperto nel 2004 e gli oltre 40 premi italiani e europei vinti nelle categorie 'Best Tribal' e 'Best in Black', nel 2017 ha inaugurato Hive Tattoo Art Gallery. "Il tatuaggio è una forma d'espressione del corpo; è arte sulla pelle, con le sue regole e i suoi codici - dice Marchini - Solo un tatuatore professionista può garantire qualità del risultato e consulenza specializzata, capire le esigenze del cliente e scoraggiare richieste inopportune anche se, per fortuna, oggi la gente ha le idee più chiare: ha imparato a conoscere anche la simbologia dei disegni ed è in grado di orientarsi tra gli stili".