Ferisce con forbici un militare

(ANSA) - MILANO, 17 SET - Un militare dell'esercito di 34 anni è stato ferito stamani al collo con un colpo di forbici sferrato in piazza Duca d'Aosta all'esterno della stazione Centrale di Milano. L'aggressore è uno straniero (di cui non si conoscono ancora le generalità) che è stato fermato poco dopo da una pattuglia dei carabinieri di passaggio. Il soldato in servizio per 'Strade sicure' è stato sorpreso alle spalle ma la ferita non sarebbe grave ed è stato medicato sul posto. Al momento non si conoscono le cause dell'aggressione. Il militare è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli.