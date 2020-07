Ferretti online con la collezione donna Resort

VL

(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Come sempre con la mia donna cerco di raccontare la contemporaneità, e oggi più che mai, credo che noi tutte abbiamo bisogno di ricominciare a sognare. Forse ci saranno meno occasioni per indossare un abito da sera, ma rimane la voglia di sentirsi speciali e di distinguersi, anche nella vita di tutti i giorni. Per questo ho lavorato molto sul daywear, con l'intento di pensare al futuro e di rileggerlo attraverso i miei codici: eleganza e femminilità, con un tocco di romanticismo". E' Alberta Ferretti in carne ed ossa a presentare così online la sua nuova collezione donna Resort 2021, nell'ambito della Milano Digital Fashion Week. Un viaggio immaginario in alcune tra le città più belle del nostro Paese, attraverso un video emozionale in cui i capi della nuova collezione vengono svelati in una dimensione virtuale che vuole essere un tributo all'Italia. La femminilità di Alberta Ferretti per la Resort 2021 si esprime attraverso un daywear sofisticato, caratterizzato da linee rigorose e dettagli speciali: giacche doppio petto e tuxedo dai colori vivaci, dal rosa mouve al bluette, dal giallo ocra all'azzurro chiaro, e abiti chemisier da indossare da soli o come sopra un mini top e ampi pantaloni a vita alta, tuniche realizzate con materiali tridimensionali come il macramè e abiti-tubino in tessuto con frange in rafia. (ANSA).