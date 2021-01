Festa lusso in hotel tradita da social

YA3-CSN

(ANSA) - BRESCIA, 01 GEN - "Abbiamo organizzato un pranzo che si è protratto a lungo per i nostri ospiti fino a sera e qualcuno, a causa di qualche bicchiere di troppo, ha esagerato". Così all'ANSA Ivan Favalli direttore del resort bresciano a Padenghe del Garda dove ieri hanno festeggiato centinaia di persone come dimostrano video diventati virali sui social. "Capisco la rabbia delle persone che hanno visto i video e che hanno trascorso la giornata a casa in zona rossa. Ma non è nemmeno facile imporsi con clienti che pagano tanto". Il caso verrà sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica di Brescia. Il Codacons, grazie alle immagini pubblicate sui social da Selvaggia Lucarelli, presenterà infatti oggi un esposto alla magistratura bresciana chiedendo di verificare i fatti. "Quanto visto sui social, se confermato, è assolutamente vergognoso - afferma il presidente Carlo Rienzi - Mentre milioni di italiani hanno dovuto rinunciare a festeggiare il Capodanno, i soliti furbetti sembrano essere riusciti ad aggirare la legge". (ANSA).