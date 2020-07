Festa sacrificio; De Corato, sgozzati animali

COM-SI

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - "Il 3 febbraio Sala e la sua maggioranza hanno approvato il regolamento per la tutela degli animali, mentre oggi, senza colpo ferire, concedono l'ex Palatrussardi di via Sant'Elia 33 di proprietà comunale, per la festa del sacrificio". Lo afferma l'assessore lombardo alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito alla celebrazione della ricorrenza della 'Festa del Sacrificio'. "Un'usanza musulmana che prevede lo sgozzamento di un ovino, caprino, bovino o camelide con la recisione della giugulare che permetta al sangue di defluire", denuncia De Corato. "L'assessore comunale con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali, Roberta Guaineri, all'indomani dell'approvazione del documento aveva commentato: 'Il nuovo Regolamento vuole avere un ruolo educativo, di formazione di una rinnovata cultura del rispetto degli animali in città'. Ma oggi, a distanza di 6 mesi, cosa dice?". (ANSA).