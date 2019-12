'Fidanzato mi picchia' ma è scommessa

YZN-MF

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 19 DIC - Una ragazza di 20 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver chiesto aiuto al 112 asserendo di essere vittima di violenti maltrattamenti da parte del suo compagno, per 'scherzo'. Quando la pattuglia si è presentata a casa sua, la giovane ha ammesso di aver telefonato e mentito, per una "scommessa goliardica" fatta a tavola con alcuni amici che aveva a cena. Anche gli amici e il compagno, ancora nel suo appartamento, hanno confermato l'accaduto. Per lei l'accusa è di procurato allarme.