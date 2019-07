"Fight club" tra minori per strada: arresti e denunce

Il ’Fight club’ in salsa padana era quasi in diretta sulla pagina Istagram «Cremona.dissing». Qui una trentina di ragazzi tra i 15 e 18 anni si chiamavano a raccolta per trasformare in ring vie e piazze della città, oppure per provocare altri giovani, attirarli in trappola e pestarli selvaggiamente. Il branco di «bulli social» è stato sgominato dai carabinieri della Compagnia di Cremona che hanno eseguito sette misure di custodia cautelare (quattro in carcere, tre ai domiciliari), mentre altri 18 ragazzi sono stati denunciati a piede libero. Vengono loro contestate decine di episodi di violenza, ripresi, postati e commentati sulla pagina: danneggiamenti, vandalismi, atti persecutori, risse, lesioni e spaccio di sostanze stupefacenti raccolti in una sorta di «palcoscenico» digitale, sul quale i componenti del branco «vivevano», pubblicizzando le loro imprese, anche come sfida aperta alle Autorità. Il branco era composto prevalentemente da minorenni, ma, per la presenza di alcuni diciottenni, l’inchiesta è stata condivisa tra Procura per i minori di Brescia, con i pm Emma Avezzu e Lara Ghirardi, e quella di Cremona con la loro collega Vitina Pinto.