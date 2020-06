'Finite rants', progetto online fondazione Prada

GGD

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Una serie di 8 saggi visuali proposti a ritmo mensile e commissionati da Fondazione Prada a cineasti, artisti, intellettuali e studiosi: è il progetto online "Finite Rants" curato da Luigi Alberto Cippini e Niccolò Gravina, al via il 25 giugno sul sito e i social di Fondazione Prada. I primi autori coinvolti sono il regista e scrittore tedesco Alexander Kluge, il fotografo giapponese Satoshi Fujiwara, il regista francese Bertrand Bonello e l'economista svizzero Christian Marazzi. Al centro del progetto la versatilità del saggio visuale nell'esprimere il pensiero attraverso le immagini e dimostrare la sua attualità nella produzione visiva contemporanea. Le radici estetiche e teoriche di "Finite Rants" sono rintracciabili nell'opera La Jetée (1962) dell'autore francese Chris Marker. Definita dal suo creatore "photo-roman", La Jetée è descritta dalla voce narrante del cortometraggio come "la storia di un uomo ossessionato da un'immagine della sua infanzia". Gli autori di "Finite Rants" sono stimolati a confrontarsi con un modello radicale di sperimentazione cinematografica come La Jetée, un racconto frammentario e dispersivo, costituito da un'unica breve sequenza filmica e una successione di fotogrammi statici, che mette in discussione l'idea stessa di cinema, inteso come un insieme di immagini in movimento. I contributi visivi ospitati in "Finite Rants" analizzano questioni sociali, politiche e culturali, normalmente affrontate dai mezzi d'informazione con un approccio documentaristico, con immagini e materiali visivi grezzi, eterogenei e di diversa provenienza, coinvolgendo lo spettatore in un ruolo attivo e riflessivo. (ANSA).