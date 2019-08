Florence+The Machine aprono Milano Rocks

GGD

(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Florence + The Machine, Twenty-one pilots, the 1975 e Billie Eilish sono i protagonisti del festival Milano Rocks, al via domani al MIND - Milano Innovation District. Domani la star è Florence Welch, che con il suo quarto album, High As Hope (Universal Music), è stata inserita nelle nomination ai BRITS Award nella categoria Album of the Year e British Female Solo Album. Ad aprire la line up del festival ci i PVRIS, band americana di synth-pop e rock psichedelico e i The 1975, gruppo indie rock originario di Manchester, fresco dell'ultimo album A brief inquiry into online relationships. Sabato 31 gli headliner saranno gli americani Twenty-one pilots, la cui consacrazione è arrivata grazie all'album Blurryface, anticipato dal successo mondiale del singolo Holding on to you. Attesissima anche Billie Eilish, che a soli 17 anni è diventata un fenomeno mondiale, diventando la voce della sua generazione, di cui canta le ossessioni e le fragili emozioni, con un romanticismo cupo e dark.