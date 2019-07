Fnm: rinnovo flotta sicura e ecologica

YYI-MF

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Rinnovo della flotta, accessibilità delle stazioni, risparmio energetico, mobilità integrata e welfare aziendale: è un impegno a 360 gradi quello di Fnm sul fronte della sostenibilità ambientale e anche 'sociale'. Un impegno a tutela dell'ambiente e dei passeggeri che emerge dalle pagine del Bilancio di Sostenibilità 2018 - il quarto redatto dal gruppo lombardo dei trasporti quotato in Borsa - presentato a Milano. I nuovi treni che arriveranno a partire da maggio 2020, ordinati ad Hitachi Rail Italy e destinati a Trenord, "rappresentano il maggior standard di qualità presente sul mercato in termini di sicurezza e di sostenibilità. Consumeranno il 30% in meno di energia di marcia con prestazioni paragonabili al servizio metropolitano" ha detto il presidente Andrea Gibelli. Stesso discorso per i nuovi treni diesel -elettrici commissionati a Stadler: consumo di carburante ridotto del 30%, minori emissioni di CO2, riduzione del rumore e delle vibrazioni, 93% dei materiali utilizzati per costruzione riciclabili.