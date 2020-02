Fonseca "Atalanta grandissima,serve Roma d'esperienza"

Y90-ROI

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - "Sarà una partita difficile, l'Atalanta è una grandissima squadra, molto aggressiva in difesa e con grande qualità in attacco". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della trasferta di Bergamo. Il portoghese è intenzionato a cambiare qualcosa dal punto di vista del sistema di gioco e, complice la squalifica di Cristante, dovrebbe riproporre Mancini da centrocampista, con Fazio al fianco di Smalling in difesa. "E' una possibilità forte" ammette, spiegando che dopo i pesanti ko con Sassuolo e Bologna servirà una Roma più matura, anche dal punto di vista anagrafico: "Abbiamo bisogno di esperienza nella squadra, per i giovani è più difficile ima una situazione del genere. Carles Perez titolare? Quella con l'Atalanta è una gara particolare, di grande responsabilità, non è il miglior momento per farlo giocare dall'inizio". (ANSA).