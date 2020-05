Fontana: 'Il campionato? Difficile che riparta'

RR

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto sulla possibile ripresa del campionato di serie A, esprimendo la sua perplessità. Lo ha fatto durante un collegamento con la direttrice news di Telenova, Adriana Santacroce, che andrà in onda questa sera su Novastadio a partire dalle 20.30. "Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momento mi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati - ha osservato Fontana -. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, magari ad agosto, per finire il campionato. Quando ci saranno le condizioni per farlo". "Il governo deve prendere delle posizioni? Non sono io - ha detto il governatore - il ministro dello Sport. Spadafora è una persona che stimo e con lui ho un ottimo rapporto. Penso che abbia fatto tutte le valutazioni del caso e se non ha ancora preso una decisione è perché c'è qualche elemento che deve essere valutato più attentamente". (ANSA).