Fontana incontra 300 sindaci neoleletti

Y9M-MF

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Il governatore Attilio Fontana ha chiamato a Palazzo Lombardia i sindaci che sono stati eletti alle ultime elezioni (955 i Comuni al voto in Lombardia) per dare loro un saluto. All'appuntamento, a cui erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale e il presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio, sono arrivati circa 300 primi cittadini. "Dovevate conoscere la strada per la Regione e mi auguro che la farete tante volte" ha detto Fontana al folto pubblico invitando i sindaci a controllare i bandi e le iniziative a favore dei Comuni da parte della Regione. Brivio ha sottolineato le opportunità che derivano dall'essere affiliati all'associazione dei Comuni, mentre Fermi ha parlato dell'importanza dell'impegno e della partecipazione. Una riflessione partita dal dato che su 955 comuni al voto in quasi 200 si è presentata una sola lista e 16 sono stati commissariati prima delle elezioni perché non si sono presentati candidati.