Fontana, no a fake riforma autonomia

(ANSA) - MILANO, 03 SET - "Stiamo a vedere. Pare che nei venti famosi punti (del programma M5S) ci sia l'Autonomia, continueremo ad insistere in questa direzione. Poi bisogna vedere cosa ci propongono. Se ci propongono una fake riforma, lasceremo perdere". Così il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ospite della Festa de l'Unità di Milano, ha risposto a chi gli ha chiesto se con la nascita del governo giallorosso cambia qualcosa per il processo di Autonomia differenziata intrapreso dalla Regione. Alla domanda se il leader della Lega Matteo Salvini abbia sbagliato ad aprire la crisi di governo prima di portare a casa la riforma, Fontana ha poi risposto: "Ma non l'avremmo mai ottenuta l'Autonomia. Conte quando è venuto a Milano a parlare di Autonomia aveva dato massima apertura. Poi son passati tre giorni e non c'era neanche più la norma finanziaria, l'unica su cui eravamo d'accordo. Non bisognava essere dei geni per capire che la risposta che volevano dare era no".