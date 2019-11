Fontana: 'Prostituzione va legalizzata'

RR

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è favorevole alla legalizzazione della prostituzione. Lo ha affermato lo stesso governatore nel corso della trasmissione radiofonica 'La Zanzara'. "Venerdì - ha detto Fontana - incontro il ministro Boccia e parliamo di autonomia, come 24/a materia inserisco questa". Si potrebbe chiamare 'autonomia sessuale'?: "Sì, dopo questa proposta sono sicuro della rielezione...", spiegando che "da un punto di vista logico" è appunto d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione. "Perché - si è domandato Fontana - dobbiamo lasciare questa situazione, che comunque esiste dalla nascita dell'umanità, nelle mani della delinquenza? Perché dobbiamo lasciare che si arricchiscano solo persone al di fuori della legalità? Perché non dobbiamo fare quei controlli di carattere sanitario?". Infine, secondo Fontana, chi frequenta prostitute è "una persona che ha qualche necessità fisiologica", anche se è una cosa "non particolarmente commendevole".