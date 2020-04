Fontana: 'Ricevuto complimenti da Mattarella'

RR

(ANSA) - MILANO, 07 APR - "Il capo dello Stato ci ha invitato a continuare su questa strada, ci ha ringraziato per il lavoro, si è complimentato per quello che facciamo e io a mia volta l'ho ringraziato perché la sua presenza in questa crisi è stata costante". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a 'Stasera Italia' su Rete4, parlando del colloquio telefonico avuto ieri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).