Fontana: 'Superare emergenza sanitaria'

RR

(ANSA) - MILANO, 1 MAR - "Se non riusciamo a superare questa situazione sanitaria, è più difficile parlare di ripartenza". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "La ripartenza è sicuramente qualcosa a cui ambiamo però non possiamo dimenticare la necessità di prestare attenzione alle questioni sanitarie", ha aggiunto. "E' stata una giornata intensa - ha detto Fontana - abbiamo lavorato con i governatori di altre regione per cercare di concordare il provvedimento poi steso dal governo. Lavoriamo sempre nella direzione di cercare di eliminare ogni rischio sanitario per i nostri cittadini e poi sopratutto pensando alla situazione economica e cercare di mantenere viva l'attenzione per la ripresa".