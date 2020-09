Foto: a Milano la personale di Bramante

COM-DIV

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Con il tema "New York, New Delhi, New Old" da domani, 10 settembre, alla Fabrica Eos, la prima mostra personale a Milano di Davide Bramante, "un artista che ha scelto la fotografia per stare dalla parte dell'arte", così lo descrive Giacinto Di Pietrantonio curatore della mostra e docente all'Accademia di Belle Arti di Brera. L'originale tecnica fotografica di Bramante delle esposizioni multiple, composte da una sequenza che varia da 4 a 9 scatti realizzati in fase di ripresa non digitali, riesce a far convivere all'interno del suo lavoro le tre cose che ama di più: l'arte, la fotografia e il viaggio. Le opere rappresentano visioni simultanee che spesso vengono accostate ad uno stile futurista. Attraverso delle stratificazioni, Bramante presenta delle immagini che fanno da specchio alla società contemporanea in un gioco di luci e ombre che si sovrappongono unendo fino a 9 fotogrammi. Nella sua "Milano verticale", ad esempio, lo sguardo di chi ammira l'opera si perde nei meandri di un racconto immediato dalla mente dell'artista allo spettatore che rivive in un momento solo tutti i fotogrammi capaci di essere assorbiti dall'occhio umano in un vortice senza schemi spazio-temporali. "Il mio modo di fotografare è identico al mio modo di ricordare, pensare, sognare, sperare - spiega Bramante -, tutto avviene per sovrapposizioni temporali e spaziali". La galleria Fabbrica Eos ospiterà l'esposizione dal 10 settembre al 4 ottobre con ingresso gratuito. La mostra rientra nella rassegna DAAM in programma dal 1 al 4 Ottobre 2020. (ANSA).