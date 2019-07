GGD

(ANSA) - MIlANO, 26 LUG - Traffico bloccato in entrata e in uscita da Milano Porta Garibaldi a causa di un Frecciarossa guasto sugli scambi del bivio di Mirabello in direzione di Milano Centrale. Da quanto riferiscono gli annunci in stazione, i ritardi sulle linee in direzione di Sondrio, Lecco, Paderno d'Adda e Como possono arrivare fino a un'ora.