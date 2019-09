'From heart to toe', il libro di Dolcini

GGD

(ANSA) - MILANO, 3 SET - Due libri in uno per festeggiare 25 anni ai piedi delle donne più eleganti del mondo: è 'From heart to toe' di Diego Dolcini che, stampato in 500 copie, verrà venduto su Amazon Prime e in pochissime librerie al mondo dal 16 settembre. Il primo volume ricostruisce la storia di Diego per libere associazioni tra immagine e parola, con schizzi, disegni, moodboards che accompagnano il lettore dentro la magnifica ossessione dell'uomo che ha fatto camminare le donne su qualsiasi tipo di tacco, perfino in cristallo Baccarat, dopo aver visto da bambino la mamma trasformarsi in una creatura di sogno grazie a un paio di scarpe a tacco alto. Nel secondo volume, To Toe, si passa dal capitolo sui mille red carpet (Walking) al racconto per immagini di questi 25 anni, da Bruno Magli a Gucci fino a oggi. Il lancio del libro è accompagnato da un corto d'autore: 'The Movie', un giallo psicologico con Luciana Savignano, Lucrezia Lante della Rovere, Justine Mattera e Ilaria Genatiempo.