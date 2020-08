Frontale nel Mantovano, 4 donne ferite

GGD

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Frontale tra 2 auto questa mattina a Piubega, nel Mantovano, sulla strada provinciale 7. Nello scontro sono rimaste ferite 4 donne, di cui una, le cui generalità non sono state rese note, in maniera grave. La donna, con un grave trauma cranico, è stata portata in elisoccorso agli ospedali civili di Brescia in codice rosso. Una donna di 25 anni ha riportato un trauma all'addome e alla colonna ed è stata portata in codice giallo all'ospedale di Cremona, così come una donna di 49, con trauma cranico. Stesso trauma per una 25enne, portata all'ospedale di Castiglione delle Stiviere. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche Polstrada e Vigili del Fuoco. (ANSA).