Furto abiti per 4mila euro in via Montenapoleone, arrestato

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - Un pregiudicato italiano di 54 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri nella centrale via Montenapoleone, a Milano. L'uomo è accusato di essersi introdotto nel negozio di un noto marchio di abbigliamento e di aver sottratto un pacco con vestiti per un valore di quasi 4 mila euro. A notare il furto un passante, che ha attirato l'attenzione di una pattuglia in transito dell'Arma. L'uomo sarà processato per direttissima. (ANSA).