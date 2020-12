Gallera: 'Il 2021 sia l'alba di un nuovo giorno'

RR

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - "Il 2021 sicuramente sarà ancora un anno complicato. Per molti mesi dovremo ancora avere degli atteggiamenti diversi da quelli della nostra vita normale, stare a distanza dagli altri, rendere rarefatta la nostra vita sociale, continuare a usare le mascherine. Ma dobbiamo avere la forza di considerare il 2021 l'alba di un giorno nuovo". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel video pubblicato sul proprio profilo Facebook. "Ci sarà bisogno ancora - ha aggiunto l'assessore - di alcuni mesi di grande accortezza, probabilmente con ondate che ancora arriveranno, con ancora una diffusione del virus ampia, cattiva, che ancora porterà dolore. Però è arrivato il vaccino, abbiamo cure molto più performanti. Oggi riusciamo a cogliere prima i sintomi e a curare meglio le persone affette da Covid. E quindi durante l'anno il punto luce in fondo al tunnel diventerà più forte. Dobbiamo essere convinti che il 2021 sarà l'anno in cui ci sarà la svolta e potremo tornare ad abbracciarci". "Il mio augurio - ha concluso Gallera - è di non perdere questa determinazione nel combattere, ma guardare anche con positività al futuro. Siamo un popolo che non si arrende". (ANSA).