Garlasco: mamma Chiara,colpevole c'è già

(ANSA) - BRESCIA, 24 GIU - "Lo dico come mamma di Chiara. So che il colpevole è già stato trovato dal Tribunale": Rita Preda ha commentato con queste parole in un'intervista alla Provincia Pavese la notizia che Alberto Stasi - condannato per l'omicidio della figlia - ha presentato richiesta della revisione della sentenza. "C'è una sentenza definitiva della Cassazione e per me vale quella" ha aggiunto convinta che "dopo tutto quello che c'è stato, dopo indagini così accurate non credo ci sia più niente da scoprire". "Io mi fermo davanti a quello che è stato stabilito dopo nove anni di processi e il pronunciamento di tanti giudici. Alla fine - ha ricordato la mamma di Chiara - la Cassazione ha concluso che è stato lui ad uccidere mia figlia. E' una sentenza che ci ha dato il risultato con un nome e un cognome". I magistrati bresciani potrebbero decidere sull'ammissibilità della richiesta entro la fine di luglio e qualora la risposta fosse positiva fisseranno un'udienza apposita.