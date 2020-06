Gay: con video e flash mob la parata diventa virtuale

GGD

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Orfana della parata del 27 giugno, Milano saluta il popolo del Pride con un augurio post covid-19 - "Non vedo l'ora di riaccogliervi tra le mie strade" - nel video che lancia l'appuntamento virtuale di sabato alle 18 sul canale Youtube di Milano Pride. "Vi aspettavo anche quest'anno, mi ero abituata alle vostre bandiere, alla vostra musica e alle vostre voci" commenta la voce off mentre immagini aeree filmate dai droni durante le scorse edizioni sono alternate ad abbracci e ritratti di Milano Pride 2019. "Vi hanno detto di restare a casa, ma io so, perché ho imparato - dice la città ai manifestanti - a conoscervi, che non siete invisibili, che nulla vi schiaccerà e che tornerete a marciare con più orgoglio di prima." La settimana del Pride si è aperta domenica mattina con una sorpresa in Piazza Duomo: un grande cuore bianco formato da tanti piccoli cuori, immaginato e messo in posa dall'artista Angelo Cruciani, da anni ormai autore dei flash mob della manifestazione. A partire da quel grande cuore, con l'hashtag #sogniparticolari, è partita una call per un Flash mob virtuale: "riempite i cuori - è l'invito di Cruciani - con le parole che possono cambiare il mondo, le parole che parlano di diritti, di dignità, di giustizia e di uguaglianza. le parole che sanno scuotere o che sanno far sognare. Al Pride portiamo le nostre storie, speranze e istanze. Scriviamo insieme il nostro futuro". Domani, alla vigilia della giornata in cui si sarebbe tenuta la parata, su richiesta del PD, la facciata di Palazzo Marino sarà illuminata con i sei colori della bandiera arcobaleno. (ANSA).