Gdf sequestra 150 mila accessori per sigarette nel Comasco

CSN

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Sono 150 mila gli accessori per il consumo di tabacco sequestrati dalla Guardia di Finanza di Olgiate Comasco (Como) in un punto vendita di Villa Guardia (CO), a seguito delle novità legislative "introdotte dal 1 gennaio 2020, che impongono l'assoggettamento ad imposta dei prodotti funzionali al consumo di tabacco, per 0,0036 euro su ogni pezzo". Un esercente, che ha continuato a porre in vendita le proprie scorte di magazzino costituite da oltre 150 mila pezzi di cartine e filtri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, è stato denunciato. (ANSA).