Genitori morti in incidente,figlio salvo

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Le due vittime - entrambe di 24 anni, di nazionalità macedone - dell'incidente accaduto la notte scorsa lungo la A21, erano i genitori del bimbo di 6 mesi che era in auto con loro e che si è salvato. Padre e madre sono morti sul colpo nello scontro con un Tir, mentre il figlio di sei mesi non ha subito gravi conseguenze ed è stato portato all'ospedale Niguarda di Milano. Secondo la ricostruzione degli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Alessandria Ovest, all'origine della tragedia un malore o un colpo di sonno del conducente. La Golf a bordo della quale viaggiavano, si è accartocciata sotto il rimorchio del tir che era parcheggiato in una piazzola di sosta.