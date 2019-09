Genoa: verso fiducia ad Andreazzoli

Y1L-CE

(ANSA) - GENOVA, 30 SET - Genoa subito in campo questa mattina per una seduta di allenamento in vista dell'anticipo di sabato prossimo al Ferraris contro il Milan per una inedita sfida 'salvezza'. A dirigere la seduta Aurelio Andreazzoli il cui futuro è però sempre appeso ad un filo. La società prosegue infatti nelle valutazioni dopo la pesante sconfitta di ieri con la Lazio all' Olimpico. Il Genoa nelle ultime quattro partite ha raccolto appena un punto e si trova ora al terz'ultimo posto in classifica. L'intenzione sarebbe quella di concedere un'ultima chance al tecnico in occasione della gara con i rossoneri. Nel frattempo la società ha preso contatti con Rino Gattuso. Gattuso, che ha seguito il Genoa al Ferraris con l'Atalanta, è indicato anche tra i papabili in caso di esonero di Giampaolo dal Milan. Sabato, in caso di presenza allo stadio, potrebbe paradossalmente essere spettatore interessato per entrambe le panchine.