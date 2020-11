Genocidio Rwanda, in studio si cerca il perché

SI

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Il genocidio dei tutsi ad opera degli hutu in Rwanda: quasi un milione di morti in pochi mesi nel 1994. Un indicibile crimine contro l'umanità che però presenta ancora molti lati oscuri. A cercare di far luce su questi eventi è l'insegnamento di Storia e istituzioni dell'Africa, tenuto dalla docente Katia Visconti del corso di laurea in 'Storia e storie del mondo contemporaneo' all'Università dell'Insubria a Varese. Protagonisti del progetto sono gli studenti che hanno iniziato a investigare su quei 100 giorni di orrore. Domani in aula (a distanza a causa del Covid) Davide Agnesi, Carlo Pedroli e Selina Gay incominceranno a presentare i risultati di una prima ricognizione storica. In quella maledetta primavera-estate del 1994, nel cuore dell'Africa si consumò uno degli eventi più tragici della storia. Una pulizia etnica che in soli 100 giorni provocò fra 800 mila e un milione di vittime, fra cui donne e bambini, massacrati per la maggior parte a colpi di machete. "Una catastrofe umanitaria a riflettori volutamente spenti, perché - questa una delle linee di analisi - l'Europa e l'Occidente preferirono non guardare. Sullo sfondo, una situazione geopolitica che non è mai stata chiarita fino in fondo, come non sono mai state chiarite le ragioni del genocidio. Solo odio tribale? O la contrapposizione di due potenze occidentali, Francia e Usa, per stabilire aree di influenza in una delle regioni strategiche del pianeta? Nella regione del Kiwu, infatti, al confine con il Congo, si estrae il 90% del cobalto e del coltan, indispensabili per la produzione delle batterie degli smartphone". (ANSA).