Giochi '26, Fontana "li vuole l'Italia"

GER

(ANSA) - MILANO, 20 GIU - La presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì a Losanna, per l'assegnazione dei giochi invernali del 2026 "è un segnale importante. Un segnale che non è la Lombardia o il Veneto, o Milano e Cortina, ma è l'Italia a chiedere le Olimpiadi". Lo ha sottolineato il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine degli Innovations Days promossi da Gruppo 24 Ore, parlando della candidatura olimpica di Milano e Cortina. "Abbiamo tutto il sistema Paese alle nostre spalle, e gran parte dei cittadini - ha aggiunto -, i sondaggi che sono stati fatti parlano chiaro, vuole che le Olimpiadi si svolgano in Italia. È una dimostrazione di compattezza, voglia ed entusiasmo che dovrà essere preso in considerazione".