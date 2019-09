Gionnyscaldal primo disco davvero emo

YUO-RT

(ANSA) - MILANO, 4 SET - Un disco come una terapia dopo un anno di convivenza con la depressione: così Gionnyscandal descrive 'Black Mood', nuovo album in uscita il 6 settembre e considerato da lui un nuovo inizio. "Mi sono pentito di aver intitolato 'Emo' il disco precedente, questo è veramente emo", spiega all'ANSA il cantante e rapper, tra i pochi portavoce della corrente emotrap nel panorama italiano. Non si tratta solo di una distinzione stilistica, ma ha a che fare con i contenuti espressi nei testi, più crudi e onesti che in passato: "Questo disco mi ha aiutato a tirar fuori quello che avevo: in un periodo in cui non stai bene e hai bisogno di dire un po' di cose, scrivere un disco è una terapia. Non sono un medico, quindi non pretendo di aiutare chi soffre di depressione: ma sicuramente prenderne atto ed essere trasparenti è un passo".