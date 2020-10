Giro: Hart incredulo, mai pensato di poter vincere

Y1N-RI

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - "Fino all'arrivo in Duomo non ci credevo. E' stato folle, ci crederò forse la prossima settimana". Tao Geoghegan Hart fatica a realizzare di aver vinto il Giro d'Italia senza mai indossare la maglia rosa fino all'ultima tappa a cronometro. "A inizio corsa non avrei mai immaginato che sarebbe andata così, al massimo potevo sperare in un posto nella top ten. Ho spinto forte, ho dato tutto e nel finale non ho preso molti rischi, sono molto contento", ha detto l'inglese, che all'arrivo a Milano ha subito abbracciato la fidanzata Hannah Barnes, anche lei ciclista professionista. "E' stato lungo questo mese lontani. Finalmente non sono più il secondo miglior ciclista in casa", ha sorriso. (ANSA).