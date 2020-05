Gonzaga, omaggio alle madri costituenti

RR

(ANSA) - GONZAGA, 28 MAG - In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica, la commissione Pari Opportunità del Comune di Gonzaga (Mantova) organizza un evento digitale dedicato alle madri costituenti. Una iniziativa, sottolinea la consigliera alle Pari Opportunità Antonella Bernardelli, voluta per ricordare "i diritti acquisiti, i diritti che vanno mantenuti e i diritti che dovremmo lottare per avere". Sulla pagina Facebook del Comune, all'interno dell'evento digitale "Festa della Repubblica: omaggio alle madri costituenti", ciascun componente della Commissione presenterà una delle 21 deputate che presero parte ai lavori di elaborazione della Costituzione Italiana. (ANSA).