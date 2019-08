Governo, Sala: non vedo grande futuro

KZA

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - "Non vedo un grande futuro per questo governo, poi è chiaro che da qua a dire se cadrà o no è difficile". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del futuro del governo a margine della visita al cantiere della M4 a Linate. Secondo Sala è "difficile" dire quanto durerà: "ci sono settimane in cui penso che il governo cadrà e altre in cui penso che andrà avanti". "Certo c'è un grandissimo disagio. Come fanno a essere alleati Lega e Movimento 5 stelle? Io ho un concetto di alleanza che è molto diverso, questi non vanno d'accordo su nulla. Ogni giorno cambia la situazione, mi pare che il tema della giustizia possa essere una questione in cui le differenze si faranno molto profonde", ha concluso.