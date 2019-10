Graduation day a Bergamo con Capossela

GGD

(ANSA) - MILANO, 6 OTT - Il tradizionale lancio del tocco oggi ha colorato il cielo sopra Piazza Vecchia alla fine del Graduation Day organizzato dall'Università degli studi di Bergamo per la consegna dei diplomi di Laurea Magistrale. "È un piacere condividere la gioia dei 500 giovani laureati di questo Ateneo: dopo anni di studio, nei mesi scorsi hanno raggiunto un importante traguardo. Oggi con i docenti, le famiglie, con tutta la città, partecipiamo a una cerimonia che li vede protagonisti. Celebriamo il loro impegno e la passione con cui ciascuno lo ha affrontato. Il bello comincia adesso" ha detto ai giovani il Vice Ministro dell'Istruzione Anna Ascani, che ha aperto la cerimonia sfilando al fianco del Rettore Remo Morzenti Pellegrini e del sindaco Giorgio Gori, insieme a prorettori, direttori di dipartimento, docenti e studenti - in toga - dalla sede del Rettorato fino in Piazza Vecchia, dove ad attenderli c'erano oltre 1200 invitati, tra cui il cantautore Vinicio Capossela.