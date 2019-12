'Guida ai Ristoranti.Identità Golose'

RED-SI

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - E' online la tredicesima edizione della 'Guida ai Ristoranti di Italia, Europa e del Mondo Identità Golose', presentata questa mattina a Milano nella cornice dell'Hotel Gallia. Un navigatore per non perdere mai la strada delle buona cucina, con 1111 insegne recensite, delle quali ben 315 di ristoranti fuori dall'Italia e le novità rappresentate dai locali di Spagna, Perù, Colombia, Seychelles, Bulgaria, Cipro e Nepal. Ma è il Bel Paese a farla da padrone con tanti ristoranti - e anche molte pizzerie - che rappresentano l'evoluzione dell'offerta gastronomica italiana, dove conta tanto la cucina, ma sono altrettanto importanti qualità del servizio, innovazione e capacità di offrire un'esperienza a tutto tondo al cliente. Con un occhio di riguardo ai giovani chef onnipresenti nella Guida Identità Golose: 75 sono le insegne guidate da chef under 30, 481 quelle che hanno in cucina cuochi con meno di 40, perché uno degli obiettivi è proprio quello di mettere in luce e valorizzare i giovani talenti.