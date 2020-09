Hakimi: 'L'Inter proverà a vincere lo scudetto'

RR

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Ho scelto l'Inter per come allena Conte. Il suo stile di gioco è molto vicino al mio, penso farà bene a me e alla squadra. Raggiungeremo grandi obiettivi e proveremo a vincere il campionato": Achraf Hakimi, nuovo acquisto dell'Inter, si presenta rispondendo in diretta social alle domande dei tifosi nerazzurri. Il difensore non si nasconde e carica i tifosi con grandi obiettivi: "Voglio puntare a vincere lo scudetto perché è da molto che non si vince. Voglio questo per portare gioia ai tifosi, ma anche far meglio dell'anno scorso in Champions". Idee chiare e tanta sicurezza anche grazie all'esperienza in Bundesliga dove, col Borussia, ha già sperimentato il 3-5-2: "Credo che mi adatterò bene". E il feeling con Antonio Conte sembra già evidente: "E' un grande allenatore, con uno spirito competitivo e una grande passione per il calcio. Il suo spirito è una motivazione, ti fa stare vivo dentro la partita". L'esterno ha grande entusiasmo e, come racconta a Sky, è sicuro che l'Inter possa "fare grandi cose", merito anche di Lautaro e Lukaku "due grandi giocatori". (ANSA).