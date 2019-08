Heineken crea lattina dedicata a GpMonza

MF

(ANSA) - MILANO, 7 AGO - Heineken ha deciso di dedicare una lattina in edizione limitata alla novantesima edizione del gran premio di Formula 1 di Monza (più precisamente il Gran Premio Heineken d'Italia 2019) che si correrà il prossimo 8 settembre. La lattina con la stella rossa simbolo di Heineken unita alle linee del circuito monzese sarà venduta in tutta Italia fino a esaurimento scorte in confezioni da due, quattro e sei. Il look (di colore verde, bianco e rosso, omaggio al tricolore) si arricchisce di un segno grafico che ricorda le scintille delle monoposto. Heineken sottolinea così la partnership con la Formula 1.