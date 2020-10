I migliori assaggi della Veronelli 2020

Y7N-DIV

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Sono stati cinque i vini che hanno meritato il più alto punteggio in centesimi assegnato dai degustatori della Guida Oro Veronelli, protagonisti della degustazione avvenuta a Palazzo Bovara nell'ambito della Milano Wine Week. Capolavori enologici provenienti da Sudtirolo, Trentino, Toscana e Puglia, che sono stati illustrati dai curatori della guida Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello, insieme a Andrea Bonini, direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli. Il podio è così composto: come miglior vino spumante, il Trento Extra Brut Riserva Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2009 di Ferrari F.lli Lunelli. l'Alto Adige Riserva LR 2016 di Colterenzio è stato giudicato il miglior vino bianco. Migliore rosato, è il Diciotto Fanali Salento Rosato 2017 di Apollonio, mentre il Brunello di Montalcino Madonna delle Grazie 2015 de Il Marroneto, è il miglior vino rosso. Infine è stato giudicato miglior vino dolce o da meditazione, il Vin San Giusto Toscana Bianco Passito 2012 di San Giusto a Rentennano. L'associazione fondata da Luigi Veronelli ha comunicato l'avvio della partnership con Accademia Carrara, tra le principali pinacoteche italiane. Si svolgerà dunque a Bergamo dal 22 al 25 ottobre, la terza edizione di NutriMenti, rassegna di incontri dedicati alla cultura gastronomica, per la prima volta nel capoluogo orobico dopo due appuntamenti veneziani. "A dieci anni esatti dall'ultima volta, dopo Siena, Roma e Venezia, la presentazione ufficiale della nuova Guida Veronelli torna a Bergamo, città dove opera la nostra redazione e luogo in cui la Guida Oro nasce da sempre, edizione dopo edizione" ha commentato Andrea Bonini, direttore del Seminario Permanente Luigi Veronelli. (ANSA).