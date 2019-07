Icc: Inter-Manchester United 0-1

YUZ-SN

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Primo ko stagionale per l'Inter di Conte, battuta 1-0 dal Manchester United a Singapore nel debutto all'International Champions Cup. A decidere la sfida al Singapore National Stadium è stato il giovane Mason Greenwood (classe 2001), con un mancino in diagonale al 30' della ripresa dopo una corta respinta di Handanovic. Tra i nerazzurri esordio per Nicolò Barella, in campo per poco più di 15' nella sua prima gara con la maglia dell'Inter. Per la squadra di Conte prossimo impegno martedì 24 a Nanchino contro la Juventus.