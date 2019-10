"Il Tintoretto rivelato" a Lecco

COM-SI

(ANSA) - LECCO, 31 OTT - Tintoretto a Lecco per l'Avvento e il Natale. Nel cinquecentesimo anniversario della nascita del maestro veneziano (Jacopo Robusti, 1519-1594), arriva in città l'Annunciazione del Doge Grimani, un capolavoro maestoso, carico di significati spirituali e di segreti artistici. Un evento unico per gli amanti dell'arte perché questa Annunciazione, di proprietà di un collezionista privato, solo tre volte negli ultimi cento anni è stata esposta pubblicamente. L'obiettivo della parrocchia San Nicolò di Lecco/Comunità Pastorale Madonna del Rosario, che organizza l'esposizione, è offrire all'intera città una particolare riflessione sul mistero cristiano del Natale, in particolare su Dio che grazie al "sì" di una donna assume la natura umana e diventa partecipe della nostra vicenda terrena. L'iniziativa si intitola" Il Mistero nell'Arte" ed è promossa in collaborazione con il Comune di Lecco.