Il trap di Farruko al Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 7 LUG - Arriva per la prima volta, domani sera, al Milano Latin Festival il cantante portoricano di reggaeton e trap latino Farruko. Artista urbano al top delle classifiche mondiali con Calma Remix, disco d'oro in Italia, Carlos Efrén Reyes Rosado, meglio conosciuto come Farruko, è diventato famoso per le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Daddy Yankee, Jory e J Alvarez. Nel 2012 ha ricevuto la nomination ai Latin Grammy Award per il miglior album nella categoria urban. E' stato nominato due volte ai Premios Juventud per il brano '6 AM' insieme a J Balvin e per la Best urban fusion/performance e la Best urban song durante il 15º Annual Latin Grammy Awards. Farruko, classe 1991, inizia l'attività nel 2009, a soli 18 anni, creando, come lui stesso ha dichiarato, una prima fanbase tramite Myspace e da lì la scalata verso il successo. E' amato principalmente dal pubblico giovanile per i suoi brani improntati sulle relazioni sentimentali.