Il viaggiatore di Tod's

(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il mondo dei biker ispira la collezione Tod's per la prossima estate, pensata per un viaggiatore di oggi. Icona della proposta la Ride Jacket, il classico biker da motociclista, che diventa una seconda pelle, in nappa ultraleggera, con tasche diagonali e righe tono su tono o in colori accesi. Completano la proposta di abbigliamento capi in suede e cotone drill, giacche a vento con grandi tasche, field jacket con bordo in pelle, borse e zaini morbidissimi. Tra le calzature, il modello di punta di stagione è la competition, ispirata al mondo della nautica, mentre l'iconico gommino ha bordature a contrasto e il mocassino diventa morbido come una pantofola, avvolto dalla suola in gomma. "Abbiamo rivoltato le nostre aziende come un calzino - dice Diego Della Valle alla presentazione a Villa Necchi - la sfida di oggi è innovare mantenendo vivo il nostro heritage".